PRF flagra jovem com drogas para consumo na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram um ônibus da Viação Águia Branca, na noite desta quinta-feira, por volta das 19h20min, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

A abordagem ocorreu no Posto da PRF. Durante fiscalização no interior do veículo, os agentes perceberam que uma jovem, de 21 anos, demonstrou nervosismo com a presença dos agentes. Ao ser realizada revista na mochila da jovem foram encontrados dentro de uma caixa plástica duas pontas de cigarro, dois tubos de vidro e um papelote, todos contendo certa quantidade de haxixe, além de acessórios para consumo da droga.

A passageira assumiu ser usuária de drogas e que o narcótico encontrado era para seu consumo próprio. Diante da constatação foi lavrado um TCO em desfavor da jovem por porte de droga para consumo, sendo liberada, e a droga foi apreendida para posterior destruição.