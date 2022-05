Feira de artesanato em Volta Redonda terá edição especial Dia das Mães

Evento com apoio da Secretaria Municipal de Cultura ocorre nesta sexta e sábado, no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília

A feira de artesanato de Volta Redonda, que ocorre com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), terá edição especial Dia das Mães nesta sexta-feira e sábado, dias 6 e 7, das 9h às 15h, no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. Neste sábado, às 10h, ainda haverá apresentação da Banda e Coral Municipal de Volta Redonda com uma cantata especial em homenagem às mães.

Simultaneamente, também no sábado, artesãos da cidade irão expor seus trabalhos durante o “Rua de Compras”, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, evento promovido em parceria pela Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas).

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, disse que a feira de artesanato é uma excelente oportunidade para garantir o presente de Dia das Mães.

“O calendário de feiras foi feito pela Secretaria Municipal de Cultura e Comissão de Artesanato de Volta Redonda. Serão em torno de 30 feiras ao longo de 2022. A tradicional feira de artesanato é uma ótima opção para comprar aquele presente especial e personalizado para as mães”, comentou.

Para participar das feiras, os artesãos precisam estar cadastrados no Programa Municipal de Artesanato. O cadastramento é feito através do site: https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br Foto: Divulgação/ PMVR