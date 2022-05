Uma mulher, de 22 anos, foi esfaqueada na madrugada desta sexta-feira (6) no bairro São Lucas, em Volta Redonda. O crime ocorreu na Rua Fagundes Varela e o suspeito é o ex-marido, de 56 anos. Ele foi preso.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima informou que está separada do homem. De acordo com ela, antes de esfaqueá-la, o suspeito invadiu a sua casa, quebrou suas coisas, a agrediu e foi embora. A vítima contou ter ido a rua para falar com o ex-companheiro e o suspeito a golpeou com várias facadas pelo corpo.

Ela foi levada pelo Samu ao Hospital São João Batista, sofreu ferimentos superficiais e já recebeu alta. O suspeito foi encontrado subindo a Rua Euclides, no bairro Eucaliptal, e foi detido com a faca utilizada no crime. Ele foi levado para a delegacia e responderá por lesão corporal.