Semop planeja ações para o fim de semana em Volta Redonda

Rua de Compras, MayFest e Aero Clube serão os eventos monitorados pelas forças de segurança

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e em atuação conjunta com o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tem tudo planejado para monitorar o período entre a sexta-feira (6) e o domingo (8), durante os eventos programados para a cidade. O objetivo é garantir a segurança pública, fluidez do trânsito, além de coibir flanelinhas e ambulantes ilegais nas áreas próximas.

Para a realização da Rua de Compras, a GMVR irá iniciar a reserva de vagas da Avenida Amaral Peixoto, no Centro, com sinalização provisória e restrição do estacionamento, a partir das 20h desta sexta-feira, até a interdição total, que ocorrerá às 4h do sábado (7). A liberação da via está prevista para as 20h do mesmo dia.

No Aero Clube, no bairro do mesmo nome, onde está anunciado um evento com atrações musicais, os agentes atuarão no controle das irregularidades que forem flagradas no local e seu entorno, visando garantir a coordenação do trânsito e a segurança dos frequentadores do clube.

A MayFest, que será realizada na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, entre sexta e domingo, tem previsão de atrair um grande público e as forças de segurança vão agir de forma integrada, com agentes posicionados de forma estratégica em todo o local, além do patrulhamento no entorno.

A novidade é a presença do ‘Ônibus da Ordem Pública’, que funciona como o Ciosp Móvel (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), uma vez que ele monitora as imagens de toda a área do evento, que são recebidas pelas câmeras externas e das que são geradas por câmeras próprias, com o objetivo de facilitar a ação dos agentes.

“O ônibus fará o monitoramento focado na festa, com ligação direta com os agentes públicos que estarão no local, dando uma resposta rápida e eficiente aos possíveis delitos flagrados”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Ainda de acordo com o secretário da Pasta, “todo o planejamento tem o objetivo de garantir o sucesso do evento, bem como a integridade dos presentes na festa”. Fotos cedidas pela Semop.

Secom/PMVR