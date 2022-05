O parlamentar afirmou que pretende, com a nova função, agregar apoios para a aprovação de pautas importantes

O deputado federal Delegado Antonio Furtado assumirá a função de coordenador de bancada, representando o partido União Brasil, na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e na Comissão de Direito do Consumidor. Além de integrar os dois grupos de trabalho como membro titular, a partir de agora, o parlamentar também será responsável por auxiliar as decisões do partido a qual pertence, de acordo com as propostas discutidas pelas Comissões.

A coordenação assumida pelo parlamentar foi uma indicação do líder do União Brasil na Câmara Federal, deputado Elmar Nascimento.

Furtado afirmou que a indicação para ocupar a função reforça o seu compromisso em atuar pela defesa de projetos voltados para beneficiar idosos, aposentados e pensionistas, e em prol da garantia dos direitos dos consumidores.

– Me sinto grato pela oportunidade e me comprometo a cumprir essa missão com responsabilidade, pois reconheço que os projetos que são submetidos a nossa análise podem trazer impactos diretos para a sociedade. Levarei ao conhecimento da liderança partidária importantes pautas, mantendo sempre o diálogo, que considero fundamental para que as ideias sejam construídas em conjunto e com foco nas necessidades coletivas dos brasileiros – frisou.

Uma das bandeiras do deputado é a concessão do 14º salário. A proposta beneficiará milhares de idosos, aposentados e pensionistas, que atualmente, ainda em razão da pandemia, enfrentam dificuldades para arcar com suas despesas.

– Como coordenador de bancada, vou buscar agregar mais apoios para que esse abono tão aguardado seja, finalmente, concedido aos segurados. Ainda sobre o cuidado com os idosos, que também são consumidores, planejo apresentar propostas para inibir as práticas criminosas cometidas contra eles, como o empréstimo fraudulento. O trabalho que já vem sendo feito em nosso mandato, com essa nova função, só será ampliado – concluiu o deputado.