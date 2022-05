Volta Redonda oferece tratamento de fisioterapia gratuito

Além do Cemurf, população conta com serviço em unidades básicas de saúde e programa domiciliar para acamados

A Prefeitura de Volta Redonda oferece tratamento fisioterapêutico especializado e gratuito aos moradores. Além do Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf), que funciona no Estádio Raulino de Oliveira, a população conta com serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e através do Programa de Atendimento Domiciliar em Fisioterapia, que oferece tratamento a paciente acamados.

O serviço promove uma média de 435 atendimentos por dia. O Cemurf, por exemplo, realiza atendimentos ambulatoriais e em conjunto com o Centro Reabilitação em Pós-Operatório de Cirurgia Ortopédica e Saúde do Trabalhador Otacílio José da Costa, onde são feitos os atendimentos da Clínica da Dor, acupuntura, pilates, RPG, pós-operatório dos membros superior e inferior.

Somente nos dois primeiros meses do ano, 10.686 atendimentos foram realizados pelo serviço de saúde pública de Volta Redonda. Beneficiando 3.826 pacientes, a maioria sendo atendida no Cemurf.

Segundo a coordenadora municipal da fisioterapia, Luciana Lopes Costa, a maior demanda atualmente é de pacientes com patologias associadas às disfunções musculoesqueléticas (coluna vertebral), como hérnias de disco e artroses. Ela explicou que para estes casos, a abordagem inicial costuma ser pela fisioterapia especializada como o pilates, e que depois podem ser encaminhados para grupos específicos de terapia.

“Devido a um convênio firmado entre a coordenação (Cemurf) e a Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), estes pacientes podem ser redirecionados à Arena Esportiva, no bairro Voldac, para que sejam inseridos à atividade de Pilates de solo, visando à recuperação plena, melhorando assim sua qualidade de vida”, comentou Luciana, explicando que o Pilates realizado na Arena Esportiva é voltado para qualquer morador de Volta Redonda.

Todos os tratamentos no Cemurf são realizados por meio de encaminhamento médico. A partir da avaliação de fisioterapeutas do local, o paciente é direcionado para o método mais adequado.