Com exceção da capital, município alcança maior número de doadores graças a campanha de divulgação

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, anexo ao Hospital São João Batista (HSJB), conquistou o 1º lugar em coleta de sangue no interior do estado do Rio de Janeiro. O levantamento feito pelo Hemorio – que coordena os hemonúcleos dos estados – é referente ao mês de abril. Volta Redonda ocupou o terceiro lugar entre os 92 municípios, sendo que a capital carioca (Rio de Janeiro) ficou nas duas primeiras posições por sediar os hemonúcleos Hemorio e do Inca (Instituto Nacional de Câncer).

O coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, comentou que as campanhas de divulgação possibilitaram chamar a atenção dos doadores.

“As campanhas de divulgação nos ajudaram muito na conscientização da doação de sangue. Agrademos à imprensa pelo apoio e às pessoas que sempre contribuem com o Núcleo de Hemoterapia. É muito importante lembrar que cada doação pode salvar até quatro vidas”, disse.

O Núcleo de Hemoterapia fornece hemocomponentes para quatro unidades de saúde em Volta Redonda, e para mais duas em municípios vizinhos. O médico também fez um alerta para incentivar os jovens a fazerem a doação periódica de sangue.

“É importante lembrar que os menores de 16 e 17 anos também podem doar sangue, precisam apenas de uma autorização dos pais”, avisou Lula, aproveitando para agradecer pelo comparecimento dos doadores fixos do hemonúcleo.

A doação pode ser feita periodicamente. Os homens podem doar com um intervalo de dois meses, e as mulheres precisam de um intervalo de três meses entre as doações.

Como doar?

O Banco de Sangue funciona no Hospital São João Batista e a captação de doadores é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. E após o procedimento, a equipe separa os hemocomponentes (hemácias, plasma e plaquetas).

Requisitos para ser doador

Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue);

Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante.