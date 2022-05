Vítima de incêndio tem 21 anos e sofreu queimaduras de 2º grau em VR

Uma das vítimas do incêndio ocorrido na manhã de domingo, em uma casa no bairro São Sebastião, em Volta Redonda, teve queimaduras de segundo grau. João Victor da Silva Campbell, de 21 anos, está na UTI do Hospital São João Batista, e teve 45% do corpo queimado pelas chamas. O cunhado de João, Marcio Moreira da Silva, de 38 anos, também estava na residência e deu entrada na unidade médica, mas com ferimentos superficiais.

Socorrido pelo Samu, João sofreu queimaduras nas pernas, antebraços e dorso e foi imediatamente levado para o centro cirúrgico assim que deu entrada no hospital. No momento desta publicação, João estava lúcido. Tanto João quanto Márcio negaram terem inalado fumaça, conforme o Corpo de Bombeiros havia informado anteriormente. Márcio já recebeu alta do hospital.

A residência fica na Rua 28 de Maio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em dois botijões de gás e logo se espalhou para a cozinha e um dos quartos. Os bombeiros informam que em casos de incêndio, o “ideal é desligar a energia elétrica na chave geral e abandonar a residência para não inalar fumaça”, além de acionar o Corpo de Bombeiros.