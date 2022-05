Um jovem, de 21 anos, foi preso por policiais militares suspeito de ter furtado na manhã de domingo, por volta das 7 horas, uma cesta básica, uma maleta de ferramentas Bosch, em um sítio que fica localizado na Estrada do Chaves, próximo ao Sítio Nossa Senhora de Fátima, em Parapeúna, em Valença (RJ).

Os agentes foram acionados pelos proprietários do sítio furtado e o suspeito foi detido no início da tarde desta segunda-feira, por volta das 12h50min, em um sítio próximo com o produto do furto.