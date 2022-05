PRF flagra condutor com CNH falsa em Barra do Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização nesta segunda-feira, por volta das 11h30min, quando abordou um veículo (caminhão) VW 19.320, branco, com placa de Taubaté, no km 275, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

Durante fiscalização os agentes perceberam indícios de falsificação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) o que foi confirmado através de consulta aos sistemas policiais.

O condutor, de 27 anos, informou que pagou R$ 3.200,00 para uma pessoa que entregou a CNH em sua residência e que não sabia que a mesma era falsa.

O condutor foi conduzido ileso para a delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda onde será feito o registro, a princípio por “uso de documento falso”. O condutor permaneceu preso.