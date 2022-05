Rodovia dos Metalúrgicos recebe asfalto do Portal da Saudade até HSJB

A Prefeitura de Volta Redonda vai iniciar nesta terça-feira, dia 10, as obras de recapeamento asfáltico na Rodovia dos Metalúrgicos, no trecho que vai do acesso ao Cemitério Portal da Saudade até próximo ao Hospital São João Batista (HSJB).

Por conta disso, haverá mudança no trânsito e também serão registrados períodos com retenções parciais e totais durante determinados períodos.

A obra é considera complexa, pois haverá troca do material antigo (de má qualidade) por um novo de maior durabilidade. Também será feito um trabalho novo de base, para que os buracos não voltem a aparecer.

Infelizmente esta não é uma obra que possa ser tocada de noite, por questões técnicas e financeiras. Também não é recomendado trabalhar somente aos finais de semana, sob risco de a obra ficar pendente por muito mais tempo.