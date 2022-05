Equipes da SMI mantém cronograma de limpeza em toda a cidade

A semana começa com mais um bairro sendo beneficiado com o projeto ‘Meu Bairro + Limpo’, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda, que prevê a intensificação de limpeza e tapa-buracos em toda a cidade. Dessa vez os beneficiados são os moradores do bairro Siderlândia, onde a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) está realizando trabalhos de capina, roçada, tapa-buraco, pintura de meios-fios e a retirada de entulhos. Os trabalhos começaram nesse segunda-feira, 9, e prosseguem durante toda a semana.

As equipes da SMI também estão percorrendo a cidade, seguindo o cronograma dos serviços diários de manutenção nos outros bairros. Nesta segunda-feira, a limpeza de bueiros foi realizada no Retiro, Santa Rita de Cássia, Santo Agostinho, São Geraldo Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes e Vila Rica/Três Poços, Voldac, Açude, Aero Clube, Belmonte, Conforto, Laranjal, Morada da Colina e Padre Josimo.

Já a operação tapa-buracos alcançou os bairros Três Poços, Laranjal, Vila Santa Cecília, São Gerado, Santo Agostinho, Volta Grande, Vila Americana, Aero Clube, Vila Rica/Tiradentes, Retiro, Água Limpa, Roma e Santa Rita de Cássia.

O trabalho de retirada de entulho, realizado com auxílio de retroescavadeiras, aconteceu no Pavilhão da Ilha São João (Voldac) e nos bairros Água Limpa e Siderlândia.

De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, as equipes percorrem a cidade diariamente, inclusive nos feriados e finais de semana.

“Estamos seguindo a orientação do prefeito Neto de manter a nossa cidade limpa e organizada. Para isso, não medimos esforços. Estamos conseguindo avançar nas ações, graças à equipe da SMI, que é eficiente e comprometida com o trabalho”, afirmou Poliana. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.