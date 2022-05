PRF realiza “Pedal Legal”, na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e integrantes do GFT (Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte) da delegacia de Resende, realizaram nesta segunda-feira uma ação denominada “Pedal Legal” com o objetivo de orientar os condutores de bicicletas que transitam pelas rodovias e estradas federais. O trabalho específico com abordagem a ciclistas ocorreu no km 311 da BR-116 (Rodovia Presidente Dutra, acesso à Penedo, onde cerca de 30 ciclistas receberam orientações e uma squeeze de brinde.

A ação teve como finalidade garantir a segurança dos ciclistas, pois vem aumentando muito o fluxo de bicicletas em rodovias. Segundo a PRF, muitas pessoas têm utilizado a bicicleta como meio de transporte para se locomoverem entre os lugares, para ir ao trabalho, ou mesmo para prática esportiva ou por lazer.

Durante as atividades, os ciclistas foram orientados a conduzir suas bicicletas com todos os cuidados possíveis para evitar que sejam vítimas de acidentes. Também foram repassadas dicas quanto aos cuidados necessários ao compartilhar o trânsito na rodovia, como: travessia segura, senso de direção, distância de segurança, reforçando a sua condição de vulnerabilidade em relação aos demais veículos.

Entre as orientações repassadas aos ciclistas estão:

Transitar sempre no mesmo sentido do fluxo de veículos conforme preconiza o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), nunca pela contramão, pois no caso de acidente, as velocidades se somam, o que agrava a intensidade da colisão.

Transitar, pelas ciclovias ou ciclofaixas sempre que disponíveis e caso não exista, transitar pela direita próximo ao bordo da pista.

Quando em rodovias, transitar pelo acostamento em fila única, já que andar em fila dupla ou tripla gera maior exposição e risco.

Utilizar preferencialmente roupas claras, pois melhoram a visibilidade e no período noturno utilizar colete refletivo.

Utilizar sempre equipamentos de proteção – capacete ciclístico.

Equipar a bicicleta com dispositivos refletivos nos aros das rodas e sinalização traseira de cor vermelha.

Redobrar a atenção ao passar por cruzamentos, bifurcações onde o risco de acidentes aumenta.

Levar, especialmente em trajetos mais longos, alimentos leves como barra de cereais e água ou isotônico para hidratação.