Idoso é baleado no bairro Boa Vista II

O idoso Isaías Severino da Costa, de 75 anos, foi baleado no braço esquerdo na madrugada desta terça-feira, no bairro Boa Vista 2, em Barra Mansa. A vítima contou aos policiais que estava chegando a sua casa quando ouviu um barulho de tiro e logo em seguida sentiu uma fisgada no braço que já estava sangrando.

O idoso acredita que foi vítima de bala perdida. Nas proximidades não viu ninguém que o ameaçasse. Ele foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar e já foi liberado. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.