Evento foi realizado na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, durante três dias

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda reativou o “Ônibus da Ordem Pública” (veículo de monitoramento) que atuou de forma positiva durante evento teste, ao ser operado na MayFest, que ocorreu entre sexta-feira (6) e domingo (8), na Praça Pandiá Calógeras, bairro Sessenta, atraindo centenas de pessoas.

O veículo funciona como o Ciosp Móvel (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), uma vez que ele monitora as imagens de toda a área do evento, que são recebidas pelas câmeras externas e das que são geradas por câmeras próprias, com o objetivo de facilitar a ação dos agentes. Em todos os dias, os agentes acompanharam do interior do ônibus os acontecimentos da festa e seu entorno, em tempo real.

“O ônibus com monitoramento esteve focado na festa e manteve ligação direta com os agentes da segurança pública que estavam posicionados em locais estratégicos da praça, dando uma resposta rápida e eficiente aos possíveis delitos flagrados”, explicou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, que acrescentou:

“O ‘Ônibus da Ordem Pública’ será usado sempre em apoio aos grandes eventos, para facilitar a tomada de decisões dos agentes. Todo o nosso planejamento tem o objetivo de garantir o sucesso do evento, bem como a integridade dos presentes na festa”, garantiu o secretário.

Adquirido em 2015, quando o secretário Luiz Henrique estava no comando da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o veículo estava inoperante.

“O ônibus foi sucateado na administração passada, mas modernizamos e fizemos os ajustes para que pudesse voltar a operar em apoio à segurança pública do município”, afirmou Luiz Henrique. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR