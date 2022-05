Menor suspeito de tentativa de homicídio é apreendido em Porto Real

A Polícia Civil apreendeu, na tarde da segunda-feira (9), um adolescente suspeito de uma tentativa de homicídio na cidade. A ordem de busca e apreensão foi cumprida na residência dele. Por se tratar de menor de idade, o local não foi informado.

De acordo com a polícia, o adolescente seria um dos envolvidos no crime, que teve como vítima um jovem. A tentativa de homicídio, de acordo com o delegado Marcelo Nunes Ribeiro, estaria relacionada ao tráfico de drogas. Ainda conforme a polícia, a vítima era amiga do menor, sendo integrante da mesma facção criminosa dele.