Uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares na terça-feira, deixou dois mortos na entrada do bairro Sapinhatuba II, em Angra dos Reis. Segundo policiais militares, os suspeitos estavam armados tentando roubar veículos que transitavam pela Rodovia Rio-Santos (BR-393). Segundo os agentes, os suspeitos atiraram contra a viatura policial e houve revide.

Após o tiroteio os agentes depararam com dois corpos no chão. Nas proximidades dos corpos os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm, com munições, uma réplica de pistola, 82 tiras de maconha, 183 cápsulas de cocaína, 185 pedras de crack, um rádio de comunicação e uma balança.

Os suspeitos, com ferimentos graves, foram levados para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiram. As drogas e os materiais foram levados para a Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.