Trânsito será alterado por causa das obras do Pátio de Manobras

A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), inicia nesta quarta-feira, dia 11, a instalação de uma passarela de pedestres sobre a linha férrea, na altura da Rua Oscar da Silva Marins, próximo à prefeitura, no Centro. Por conta dos trabalhos, a via ficará interditada para o tráfego de veículos entre quarta-feira e sábado, dias 11 a 14, das 7h às 18h.

A nova passarela faz parte das obras de readequação ferroviária (Pátio de manobras), desenvolvidas pelo DNIT. A estrutura dará mais segurança aos pedestres que precisam transpor a linha férrea no trecho. As interferências que estão sendo realizadas são acompanhadas diariamente pela Prefeitura de Barra Mansa, que vem atuando junto ao Governo Federal para a conclusão dos serviços.

Fotos: Chico de Assis