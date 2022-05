Trabalhos vão recuperar os principais acessos da cidade; bairros também receberão benefícios

A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado, iniciou nesta terça-feira, dia 10, as obras de asfaltamento que vai do Jardim Belvedere até o bairro Colina. Os trabalhos vão compreender o trecho da entrada do cemitério Portal da Saudade até o Mergulhão próximo ao Hospital São João Batista. O asfalto na área da rotatória foi alvo de diversas ações paliativas, feitas principalmente para evitar acidentes. Agora, com esse novo contrato em ação, será feito um trabalho em caráter definitivo.

Além disso, outras duas frentes serão abertas nos próximos dias, mais precisamente em 16 de maio. Nesta data, será iniciada a mobilização para que tenha início o asfaltamento que vai do bairro Candelária até o São Sebastião, passando pelo São Luiz e Pinto da Serra. Nesta obra foram feitos dois contratos. Metade está sendo feita em parceria com o Estado, e a outra metade com recursos próprios do município.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, destacou que estas obras são apenas o início do projeto de recuperação asfáltica de Volta Redonda.

“Estamos recuperando as vias principais, os acessos mais movimentados. Nos bairros, estamos atuando com tapa-buracos nas áreas mais críticas, mas também teremos asfaltamentos maiores programados”, disse Poliana.

Essa nova mobilização vai ser possível graças à proximidade do término das obras que estão na reta final na Via Sérgio Braga. Os serviços de asfaltamento estão entrando na Avenida Getúlio Vargas e terão sido concluídos, com os trechos mais críticos já pavimentados. A via já vai receber sinalização e será entregue em melhores condições do que estava.

Por conta das obras, o trânsito sofrerá alterações e retenções nos trechos citados e nas áreas próximas. De acordo com informações da secretaria de Infraestrutura (SMI), os trabalhos não podem ser feitos no período noturno ou somente nos finais de semana, por questões técnicas e financeiras.

“Fazer a obra em período noturno encarece demais o serviço, muito mesmo. Não é viável, ainda mais em um momento de recuperação financeira do município. Fazer as obras aos finais de semana poderia fazer o prazo ficar muito dilatado e o projeto mais caro. Infelizmente é inviável. Teremos alguns transtornos, mas entregaremos uma cidade melhor”, disse Poliana. Fotos de divulgação – Secom/PMVR