Semop participa de reunião do Conselho Comunitário de Segurança

Encontro foi realizado no Voldac e contou com a presença das forças de segurança de Volta Redonda

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, participou na noite dessa segunda-feira (9) de mais uma reunião promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança de Volta Redonda (CCS). O encontro foi realizado na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no bairro Voldac, com o objetivo de encontrar soluções para os problemas que afetam os moradores e contou com as forças de segurança.

A presidente do CCS, Rosane Soares, abriu o encontro, afirmando que o Conselho organiza essas reuniões quando a comunidade pede ajuda para os problemas enfrentados no bairro onde vivem. “Os encontros são importantes porque os moradores conseguem resumir para as autoridades as suas dificuldades, além de propor soluções”, disse.

Entre os pedidos estão capina em locais específicos; trocas de lâmpadas em alguns pontos do bairro; aumento do patrulhamento das forças de segurança e atenção especial às ruas Tibério e Marco Túlio, que são mais isoladas. De acordo com moradores, que estavam presentes na reunião, essas áreas são frequentadas por usuários de substâncias entorpecentes e por casais que usam o local como motel.

O secretário Luiz Henrique explicou, após perguntas de diversas pessoas, como está o projeto ‘Cidade Monitorada’ e de que forma vai beneficiar o bairro. Ainda segundo ele, de pouco adiantaria toda essa tecnologia sem a participação ativa dos cidadãos, que norteia as ações das forças de segurança através das informações contidas em suas denúncias.

“A Semop assumiu o serviço de poda de árvores da cidade e vem deixando as ruas mais iluminadas, desobstruindo os postes de iluminação pública dos galhos que escurecem os ambientes”, ressaltou.

Estiveram ainda presentes à reunião: subtenente Amauri, da Semop; André Santos de Souza, comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM); 1º tenente Maurício, comandante da 1ª Companhia do 28º BPM; subcomandante do 22º Batalhão do Corpo de Bombeiros, major Anderson; pastor Rodrigo do Conselho de Pastores de Volta Redonda; Marco Antônio Euzébio, presidente da Associação de Moradores; Núbia Oliveira, representante da OAB no Conselho e Dayene Silveira, representante da Federação das Associações de Moradores de Volta Redonda.