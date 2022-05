PRF prende passageira com cocaína na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando fiscalização por volta das 19 horas, desta quarta-feira, quando abordou um ônibus da Viação 1001, linha São Paulo x Niterói, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

A abordagem ocorreu no Posto da PRF. Durante fiscalização a passageira que estava com o seu filho, de 5 anos, apresentou nervosismo, levantando suspeita dos agentes.

A PRF perguntou sobre uma bolsa que estava no assoalho em frente a poltrona onde estava sentada. A mulher negou ser a proprietária da bolsa. Mas, durante revista pessoal realizada por uma policial feminina, foram encontrados acessórios para consumo de cocaína.

A passageira assumiu que a bolsa lhe pertencia e foram encontrados 10 tabletes de cocaína, com total estimado de 10 kg da droga. A mulher, de 36 anos, confessou que pegou os tabletes de narcótico em Mogi das Cruzes (SP), embarcou no ônibus no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e entregaria o entorpecente para uma pessoa desconhecida na Rodoviária de Niterói.

Disse, também, que está passando por dificuldades financeiras e por isso aceitou receber uma quantia em dinheiro para transportar a droga. Foi dada voz de prisão em flagrante à mulher por tráfico de drogas e a ocorrência encaminhada para a 94ª DP de Piraí.

A presa informou que além do filho de 5 anos ela também está grávida. A criança foi conduzida até a DP onde foi acionado o Conselho Tutelar para providenciar o acolhimento e tomar as medidas necessárias em relação ao menor.