Vazamento de esgoto leva três pessoas à Delegacia de Valença

Policiais militares foram atender a uma ocorrência na tarde de quarta-feira, por volta das 13h30min, sobre agressão e pontapés entre moradores da Rua dos Bombeiros, na Praça dos Prédios, no bairro Santa Rosa dois, em Valença (RJ).

Segundo apuraram os agentes, duas mulheres, uma de 37 e outra de 21 anos, que moram no andar de baixo foram reclamar que estava vazando esgoto do apartamento do andar de cima, onde mora uma mulher, de 39 anos.

As duas, de 39 e 37 anos, entraram em vias de fatos e foram vítimas e autoras das agressões. As duas foram encaminhadas ao Hospital Escola para o atendimento. O caso foi parar na Delegacia de Polícia, de Valença.