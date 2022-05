Smac promove encontros com grupos da Melhor Idade em Volta Redonda

Objetivo é estreitar o contato e conhecer as demandas dos participantes

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, está participando de uma série de encontros nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para verificar a demanda dos participantes, o funcionamento de cada um desses espaços e, assim, avançar na assistência social de Volta Redonda. Na manhã desta quinta-feira (19), a visita foi no Cras do bairro Santa Cruz, onde aconteceu um café da manhã. Ela esteve presente também na reunião mensal realizadas com os coordenadores dos 61 Grupos de Convivência, na sede da Associação de Aposentados e Pensionistas (AAP-VR), na Vila Santa Cecília.

Durante o encontro, Carla Duarte anunciou que em breve eles ganharão uniforme novos, compostos por calça, bermuda, camisa e casaco. E a partir de agosto, comecem a participar da viagem dos grupos de convivência da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária).

“Quero estar próxima aos Cras para mostrar as ações realizadas pela Smac, para ver de perto como esses espaços estão funcionando e quais são as necessidades deles. A terceira idade pode continuar a contar com a Smac. O governo sempre foi aberto às solicitações e vai continuar assim. Quero aproveitar também para pedir que eles não deixem de participar dos grupos, e tragam seus amigos. Queremos atender, cada vez mais, a população de Volta Redonda”, disse Carla Duarte.

De acordo com a coordenadora do Departamento de Atenção Básica da Smac, Rosane Marques, a Branca, que também estava presente aos encontros, a secretaria trabalha a cidadania e qualidade de vida dos idosos. Segundo ela, os trabalhos realizados nesses grupos servem para repensar a vida deles, reorganizar a estrutura da casa e melhorar a convivência com a família e sociedade.

“Estamos indo bem, conseguindo crescer e dinamizar o trabalho nos Cras. Esses encontros servirão para que nossa equipe possa conhecer e ter retorno das atividades desenvolvidas para melhorar, ainda mais, o trabalho. Estamos muito felizes de ter o apoio da nossa nova secretária, que é uma pessoa muito experiente. Isso ajuda muito a gente, mas contar com os coordenadores e com os integrantes dos grupos é muito importante também”, disse Rosane.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.