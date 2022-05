Policiais militares prenderam na manhã desta quinta-feira, por volta das 7 horas, depois de uma denúncia anônima, um homem, de 33 anos, que praticava o tráfico de drogas dentro de uma obra de um supermercado na Rua Benjamin Guimarães, no Centro, de Valença.

Os policiais foram até o local indicado e ficaram de campana observando a movimentação típica de tráfico de drogas. Ao perceber a presença dos agentes enfiou a mão no bolso tentando se desfazer das drogas.

Em revista pessoal, os agentes foi encontrado em sua mão 15 papelotes contendo pó branco. Dentro do bolso do suspeito foram encontrados R$951,00 referente a venda do dia anterior, um papelote de erva seca prensada (maconha) e um celular Motorola A1, com a tela quebrada. Ele foi algemado e levado para a Delegacia de Polícia, de Valença.