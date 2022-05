Policiais militares abordaram um jovem, de 18 anos, na tarde de quinta-feira, por volta das 15h40min, Rua José Mariano da Silva 3548 no bairro, Ponte Funda, em Valença.

Com o jovem os agentes apreenderam R$ 42,00. Os policiais foram autorizados a entrar no quintal da casa do jovem que acabou confessando que na calha de chuva havia 33 tiras de maconha.

O jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, onde o suspeito acabou preso por tráfico de drogas.