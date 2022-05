PRF e Polícia Civil apreendem drogas e arma de fogo em São Gonçalo

Na ação dois homens foram presos

Na manhã desta sexta-feira, dia 20, a Polícia Rodoviária Federal em ação conjunta com a Polícia Civil apreenderam uma pistola calibre 9mm, 21 munições, além de vasta quantidade de drogas, na comunidade Jardim Catarina em São Gonçalo.

As duas instituições foram ao local no início da manhã para cumprimento de mandados de prisão. No começo do deslocamento a equipe foi recebida com disparos de armas de fogo por pessoas que se encontravam em uma área de contenção com barricadas.

Os policiais desembarcaram e repeliram a injusta agressão, vindo a encontrar dois homens a frente, um deles ferido, com uma pistola 9mm e dois carregadores com 21 munições. Mais a frente foi encontrado um bunker utilizado pelo tráfico com drogas escondidas em um buraco.

Ao todo foram contabilizados 190 sacolés de maconha, 125 sacolés de craque e 377 pinos de cocaína.

Todo o material apreendido e um dos detidos foram encaminhados para a Polícia Civil, o outro preso foi levado ao hospital para cuidados médicos.