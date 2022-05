Casal diz ter sido expulso de casa por traficante em BM

A delegacia de Barra Mansa vai instaurar um inquérito para apurar a denúncia de um casal que disse ter sido expulso por um traficante do apartamento onde morava, no conjunto habitacional do bairro Paraíso de Cima, na região leste da cidade. Eles disseram também que foram agredidos e tiveram roubados seus documentos e telefones celulares. Eles identificaram o suposto traficante apenas pelo apelido.

O casal foi atendido, inicialmente, pela Polícia Militar. Antes de serem levados à delegacia de polícia, o homem e a mulher passaram pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Centro da cidade.

Em princípio, o caso foi registrado como tentativa de homicídio, em razão das agressões praticadas contra o casal. No entanto, não foram fornecidas informações sobre o grau dos ferimentos sofridos por eles.

O conjunto habitacional foi concluído em 2020. Ao todo são 240 apartamentos. Matéria: Foco Regional