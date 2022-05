Policiais militares flagraram no sábado à trade, uma central de monitoramento por câmeras (DVR) e várias câmeras utilizadas para fiscalizar a ação da PM, no Morro do Santo Antônio, em Angra dos Reis.

A retirada dos equipamentos ocorreu na manhã de domingo. Segundo os policiais militares, cinco câmeras foram retiradas. Uma central (DVR) também foi retirada. Todo material foi levado para a Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.