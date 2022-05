Idoso com mal subido é socorrido pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu informações por volta das 15 horas de segunda-feira, sobre o condutor de um fusca que teria sofrido mal súbito na altura do km 293, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Porto Real.

Os agentes foram até o local e encontraram o fusca no acostamento com populares ao redor do veículo sinalizando para a viatura policial parar. Os populares informaram que o idoso passava mal, tendo parado o veículo no acostamento.

O idoso estava no congestionamento provocado por um incêndio de uma carreta carregada com cerveja. Aos agentes, o idoso informou que era portador de hipertensão e diabetes.

Policiais rodoviários federais foram informados de que a ambulância de resgate iria demorar em chegar até o local. O idoso, de 76 anos, foi conduzido pela viatura policial até o Hospital de Porto Real para receber os devidos cuidados médicos.