O prefeito Fernandinho Graça, de Valença, recebeu, nesta terça-feira, dia 24, no Centro Administrativo, o tenente-coronel Fófano, que assumiu o comando do 10º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Barra do Piraí.

Na oportunidade foram tratados assuntos relacionados à integração das forças de segurança. Foram discutidas ações que serão executadas em conjunto com demais órgãos como a Guarda Civil Municipal.

O prefeito ressaltou que o comando da PM pode contar com o apoio nas ações que visem na melhoria da segurança pública do município. Fófano também se colocou a disposição do município e disse que a Polícia Militar continuará, atuando no combate à criminalidade, proporcionando assim, segurança para toda população, como vem acontecendo.

A reunião contou ainda, com a presença do subcomandante operacional Zeumo, (10º BPM), do capitão Silva Cruz comandante da 3ª Cia, sargento Alves e do comandante da Guarda Civil Municipal, Paulo Sérgio Murat Jr.

Fotos: Sandro Barra