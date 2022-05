PRF flagra mercadoria pirata da Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram durante fiscalização de combate ao crime, várias mercadorias piratas dentro de um ônibus da linha Foz do Iguaçu x Rio de Janeiro, por volta das 11h30min, de segunda-feira, no km 330 da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, em Resende.

Foram encontradas em uma caixa no bagageiro do veículo 100 camisas (piratas) de times nacionais e internacionais de futebol. O condutor do veículo informou que a mercadoria havia sido despachada, não havendo passageiro responsável e nota fiscal.

Diante dos fatos, a mercadoria “pirata” foi apreendida devido ao crime de contrafação e a ocorrência apresentada na 89ª Delegacia de Polícia de Resende para as providências cabíveis. Ninguém foi preso.

Contrafação

A contrafação é a prática que se baseia na cópia total ou em parte uma obra, ainda que se faça menção a fonte. No jargão popular, pirataria, ainda que neste tenhamos menos abrangência. Quando fazemos menção a contrafação temos em mente tanto a violação à propriedade intelectual, quanto à reprodução não autorizada.