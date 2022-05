Antonio Furtado visita Mendes e realiza balanço de emendas enviadas

Até o momento, o município recebeu meio milhão de reais do deputado; investimentos foram destinados para saúde, educação e lazer

O deputado federal Delegado Antonio Furtado visitou Mendes neste sábado, dia 28/05, e acompanhou o anúncio de duas grandes iniciativas do governo estadual para a cidade: a construção do Parque Linear e a inauguração de um novo hospital. O governador do Rio, Cláudio Castro, reafirmou seu compromisso de desempenhar uma gestão de proximidade com as demandas dos municípios, criando parcerias com as prefeituras, e ampliando os serviços públicos oferecidos.

E para promover as melhorias necessárias e garantir qualidade de vida à população, as emendas parlamentares a nível federal são fundamentais e viabilizam a realização de projetos e ações importantes. Furtado enviou a Mendes, até o momento, aproximadamente meio milhão de reais. Os investimentos foram destinados a diversas áreas, como educação, para a reforma de escolas; saúde, para a aquisição de equipamentos odontológicos; lazer, para a implantação de uma academia ao ar livre.

Com o Parque Linear, os mendenses contarão com um espaço de entretenimento, lazer e para praticar atividades físicas, compreendido em um trecho margeado pelo Rio Sacra Família. O deputado afirmou que a iniciativa permitirá que a população tenha maior contato com a natureza, além de ser uma ferramenta para coibir a ocupação irregular às margens do curso d’água, evitando problemas futuros.

Já sobre o hospital, Furtado afirmou que o projeto apresentado prevê a criação de uma maternidade, além de 72 leitos, em uma área total de 6 mil metros quadrados. A unidade também oferecerá cirurgias de médio porte. Para o parlamentar, a ampliação dos atendimentos com novas especialidades reduzirá os gastos da administração pública, que hoje necessita firmar convênios para atender a demanda.

O deputado destacou que, através de uma gestão participativa e presente, o estado do Rio vem deixando um cenário sombrio no passado. Ele classificou o atual momento como uma temporada de resgate, onde os municípios estão recebendo investimentos, mesmo em uma fase de recuperação econômica.

– Na administração do nosso governador, ninguém precisa bater na porta, porque ela já está aberta. É uma gestão aberta ao diálogo, onde todos têm voz. Tenho um carinho especial por Mendes e continuarei trabalhando para que a população deste município, e de todo o estado, possa viver melhor a cada dia – concluiu o deputado.