A petição pública, que será entregue à prefeitura e aos órgãos da justiça, pode ser acessada pelo link https://bit.ly/onibusvr

O vereador Jari de Oliveira (PSB) lançou nesta segunda-feira, dia 30, um abaixo-assinado, visando melhorias no transporte público de Volta Redonda. Com a petição pública on-line, o parlamentar pede apoio da população para cobrar da prefeitura e dos órgãos de justiça a implantação, por meio da licitação total das linhas municipais, um sistema mais moderno e eficiente de transporte coletivo. O documento pode ser pelo link https://bit.ly/onibusvr. Para assinar é necessário preencher o nome completo e fornecer um e-mail, por onde será confirmada a assinatura, e ainda há espaço para comentários.

“Esta é mais uma ação pela melhoria no transporte público em Volta Redonda. Tenho realizado fiscalizações periódicas em pontos considerados críticos por moradores da cidade e conquistei uma vitória na última semana com a aprovação do projeto que obriga à prefeitura a dar transparência na composição do preço da passagem”, afirmou Jari.

Pelo projeto do vereador, além de divulgar de forma clara os dados que determinam o valor da tarifa, a prefeitura deve realizar audiência pública e pesquisa de satisfação com a população antes de definir qualquer reajuste. “Agora, com o abaixo-assinado, peço ajuda dos moradores para que o Poder Público Municipal faça a licitação total das linhas e possa cobrar das empresas vencedoras o cumprimento do serviço de acordo com o determinado em edital”, explicou o vereador.

A modernização no transporte público em Volta Redonda passou a ser uma das prioridades do vereador Jari por conta das inúmeras reclamações que escuta sobre o serviço em conversas diárias com os moradores da cidade. “Mais uma vez, reforço que as ações realizadas junto com a população são mais legítimas. Por isso, peço que os moradores se mobilizem e assinem a petição pública por um transporte público de qualidade”, falou Jari.