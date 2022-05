Criança atropelada por ônibus tem perna amputada em Angra dos Reis

Uma criança, de 7 anos, foi atropelada por um ônibus da Viação Senhor do Bonfim, em um ponto de ônibus na Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Lambicada, em Angra dos Rios. Segunda a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a criança que teve uma grave fratura exposta na perna esquerda. O menino foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Municipal da Japuíba. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.

A Viação Senhor do Bonfim emitiu uma nota lamentando o acidente e disse que está prestando toda a assistência à família da criança. Disse ainda que “o veículo estava se aproximando do ponto, quando uma criança correu para a pista”, e que a vítima foi “prontamente socorrida”. O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis. O perito da Polícia Civil esteve no local do acidente.