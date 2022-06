Casal assaltado passa 1h em poder de criminoso

Um casal, vítima de assalto na segunda-feira, dia 30, passou cerca de uma hora em poder do criminoso. O crime ocorreu em frente a uma farmácia localizada na Avenida Tenente- coronel Adalberto Mendes, no bairro Manejo, em Resende, e foi registrado por câmeras de segurança, cujas imagens já se encontram em poder da polícia.

O motorista do carro foi rendido enquanto aguardava a mulher. Logo que ela saiu da farmácia e entrou no carro, também foi rendida.

O casal foi obrigado a ir até um caixa eletrônico, na rodoviária da cidade. O bandido teria ficado irritado com o baixo valor que foi possível sacar e fez ameaças de morte às vítimas.

Posteriormente, o dono do carro foi obrigado a dirigir até uma estrada, na direção do bairro Vargem Grande, onde ele e a mulher foram deixados e o criminoso fugiu com o carro.

As vítimas seguiram até o bairro Paraíso, onde conseguiram um celular e fizeram contato com os familiares. Até o momento, o veículo não foi localizado.