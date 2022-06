Parceria entre Estado e prefeitura corresponde a investimento de mais de R$ 300 milhões. Algumas das melhorias já estão em andamento e outras ainda estão por vir

O Governo do Estado está trazendo investimentos importantes para Volta Redonda. Nesta quinta-feira (2), o governador Cláudio Castro e o prefeito Antonio Francisco Neto apresentaram um pacote de obras para a cidade. Algumas das melhorias já estão em andamento e outras ainda estão por vir. São obras de pequeno, médio e de grande porte. Os investimentos correspondem a mais de R$ 300 milhões em parceria com o Governo do Estado, que serão usados na reconstrução do município.

Além desta verba já anunciada anteriormente, Castro confirmou também que irá liberar um novo investimento de R$ 20 milhões para obras de asfalto na cidade.

“Não há feito maior para a pessoa vocacionada ao serviço público, como nós somos, do que deixar um legado. Tudo é muito difícil. A pressão, ausência da família e amigos é difícil. Aguentar críticas e apanhar também, mas momentos como este, faz tudo isso valer a pena. Saber que toda dificuldade que travamos ao longo destes 21 meses, que toda esta trajetória, este caminhar, faz o Rio de Janeiro hoje ser um lugar melhor e que toda esta dificuldade está sendo transformada em benefício para a população, digo que vale a pena. Saio de Volta Redonda hoje com o espírito renovado e já quero que esta obra daqui comece amanhã, para entregarmos o mais rápido possível, porque, de verdade, não temos tempo a perder “, destacou.

A parceria com o Estado já rendeu frutos à população. O asfalto chegou a avenidas, rodovias e na área central da cidade. Serviços já concluídos na Via Sérgio Braga e Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, seguindo agora para os bairros São Luiz, Pinto da Serra e Candelária, além da nova frente já aberta na Rodovia dos Metalúrgicos.

Na saúde, o Hospital Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro, será completamente reformado e receberá novos equipamentos, assim como o Hospital São João Batista – um recurso de R$ 50,9 milhões liberado pelo Estado. A UPA 24 horas no Santo Agostinho também recebe obras de reforma e ampliação. Ao todo, serão R$ 1,9 milhão em investimentos, melhorando o fluxo de atendimento e o trabalho dos funcionários. Simbolizando estes investimentos na saúde, o Governador entregou um cheque simbólico ao prefeito Neto e a secretária de Saúde Maria da Conceição de Souza Rocha.

Um sonho antigo da cidade também se tornará realidade. É que graças ao apoio do Estado, Volta Redonda terá um Hospital da Criança. A Prefeitura vai receber R$ 9,4 milhões de uma emenda proposta pelo deputado federal Delegado Antônio Furtado, mas contará com aporte importante do Estado para equipar e ajudar a manter a unidade. Além destas novidades, durante o evento, o prefeito Neto garantiu ao Estado o terreno para a construção do hospital regional veterinário.

“Vocês viram como o governador Cláudio tem sido importante para o Estado e para Volta Redonda. O nosso município te respeita, te admira e te considera o melhor governador da história deste governo do Estado. Tenho a sorte também de ter uma equipe muito boa do meu lado. Uma câmara de vereadores, que, em cinco mandatos, nunca tive tanta ajuda como estamos tendo, assim como de deputados parceiros que não medem esforços para ajudar a nossa cidade. Esta união está fazendo Volta Redonda dar a volta por cima “, agradeceu o prefeito.

Museu da Ciência e Tecnologia

O município ganhará também um Museu da Ciência e Tecnologia. Com investimento de mais de R$ 15 milhões, a obra contempla a construção do prédio, do planetário e aquisição do mobiliário. Investimento que foi anunciado pelo deputado estadual Max Lemos, que também estava presente e falou sobre o momento do Estado.

“Falar de museu depois da crise que o Estado viveu, não é uma coisa simples. Você achava que nem investimento teria e nem pagar salários. Hoje podemos fazer investimentos, pensar no futuro, na ciência e na informação. Parabéns, governador pela oportunidade de vermos este Rio de Janeiro ressurgir, e parabéns Neto por ser esta referência para todos nós”, afirmou.

Mobilidade Urbana

A parceria com o Estado tem como um dos focos a melhoria da Mobilidade Urbana, já pensando no desenvolvimento do município pelas próximas décadas. São R$ 140 milhões que chegam para intervenções que contemplam pavimentação asfáltica em diversos trechos, sinalização, novas calçadas, ciclovias, uma nova ponte sobre o Rio Paraíba, dois viadutos e uma alça no viaduto Heitor Leite Franco. Muito esperada pela população, a parceria com o Estado vai garantir também a troca de toda iluminação pública da cidade, substituindo as luzes amarelas por LED. Detalhe: as novas lâmpadas já estão sendo instaladas.

Mais obras

Entre as outras grandes obras que ocorrem ou, que se encontram na etapa de planejamento, estão as da Rua 33 e a Praça Pandiá Calógeras. Os locais serão inteiramente repaginados. Na área do esporte, seis campos de futebol serão recuperados com auxílio do Estado, investimentos celebrados pelo assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira.

“Esta união está sendo muito importante para a reconstrução de Volta Redonda. Só temos a agradecer ao governador Cláudio por tudo o que vem fazendo para a retomada da cidade. Hoje, Volta Redonda está sendo projetada para o futuro e estes investimentos ficarão marcados na história da nossa amada cidade “, ressaltou.

Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR