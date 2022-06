PRF prende foragido de presídio, na Dutra em Piraí

Policiais rodoviários federais estavam realizando fiscalização de combate ao crime, nesta sexta-feira, por volta das 13h30min, quando abordaram um Fiat Palio Fire Flex (Queimados), com dois ocupantes, no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

No veículo estavam o condutor e o passageiro. Durante fiscalização, o condutor disse que havia dado uma carona de aplicativo para o passageiro. Ao serem realizadas consultas nos sistemas disponíveis foi constatado que o passageiro seria foragido do Instituto Penal Edgard Costa, presídio em Niterói (RJ), desde 30 de dezembro de 2018, e estava cumprindo pena pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Desta forma, foi dada voz de prisão ao fugitivo e a ocorrência foi apresentada na 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí para os procedimentos cabíveis.