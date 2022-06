Barra Mansa: moda de viola é atração na Praça da Matriz

Tradicionais canções e acordes chamaram a atenção de quem passou pelo local neste sábado



As tradicionais modas de viola chamaram a atenção de quem passou pela Praça da Matriz, no Centro, neste sábado, 04. Conduzido pela Associação dos Sertanejos de Barra Mansa, o projeto Arena da Viola leva ao local, no primeiro sábado de cada mês, apresentações de músicos de todo o município. O evento é aberto ao público.

"Passei por aqui e decidi sentar um pouco para ouvir. Lembro muito dos meus pais, que eram mineiros e gostavam bastante. Ouvir os violeiros é uma forma de matar um pouco a saudade e lembrar de um tempo que era muito bom", disse o mecânico Rogério Gonçalves, de 52 anos, filho da dona Iracema e do senhor Jairo, já falecidos.

Quem também passou pelo local e decidiu parar para ouvir as canções foi a pequena Maria Eduarda, de 9 anos. Acompanhada dos pais, Douglas de Jesus Assis e Mariana de Souza Assis, ela se encantou pelos instrumentos musicais. “Eles (violeiros) tocam rapidinho. Achei muito legal”, falou a menina.

A Arena da Viola faz parte do Calendário Cultural da cidade e acontece no primeiro sábado de cada mês, das 8h às 11h.

FOTOS: Felipe Vieira