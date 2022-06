Carreta pega fogo na Dutra, em Barra Mansa

Uma carreta pegou fogo no final da madrugada desta quinta-feira, por volta das 4h30min, no km 279, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais compareceram ao local e constataram o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. O trânsito ficou totalmente interditado. Por volta das 5h30min, as duas faixas foram liberadas, ficando apenas o acostamento interditado. Segundo os agentes, o incêndio atingiu apenas o cavalo-trator e o semirreboque não foi atingido.

Segundo o condutor da carreta, o fogo começou por baixo da cabine e dando tempo para jogar a carreta pra o acostamento. Ele tentou ainda apagar o fogo com um extintor de incêndio, sem sucesso.

Um caminhoneiro parou para ajudar, mas também não conseguiu apagar as chamas. A PRF fez o atendimento do acidente sendo lavrado um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Devido a interdição da pista com congestionamento, duas carretas colidiram lateralmente, sem vítimas e sem gravidade, sendo os envolvidos orientados a preencher a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet.