Espetáculo da Cia Voir de Teatro promete divertir a criançada com um clássico das histórias infantis

A 12ª edição do programa Diversão em Cena continua em Barra Mansa e Resende, com a apresentação do clássico infantil “Chapeuzinho Vermelho”. O espetáculo se apresenta no dia 10 de junho (sexta-feira), às 19h, na Fazenda da Posse, em Barra Mansa e no dia 11 de junho (sábado), às 18h, no Parque das Àguas, em Resende. A apresentação é gratuita e tem classificação livre.

Na montagem, Chapeuzinho precisa fazer uma visita a sua querida avó que não se encontra muito bem de saúde, mas antes de ir, precisa passar na confeitaria para pegar alguns quitutes e também na alfaiataria para comprar um presente para animar sua avó. Porém, já se sabe que na região vive um ser bastante malandro, pronto para trapacear quem quer que seja, o famoso Lobo Mau. Lobo Mau não se alimenta há semanas e tomando conhecimento do caminho de Chapeuzinho, cria um plano para surpreender a menina.

Essa fantástica história será contada por Calvin e Louise, dois divertidos funcionários de um hotel, que entre um afazer e outro encontram um livro de contos de fadas e resolvem fazer uma pausa no trabalho para descobrir as histórias que há no grande livro!

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo “Chapeuzinho Vermelho” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Sobre a Fundação ArcelorMittal – Criada em 1988, a Fundação ArcelorMittal atua com o propósito de transformar a vida das pessoas de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos. A Fundação atua em três eixos prioritários: Educação, Cultura e Esporte.

Na área de Cultura, a Fundação atua principalmente no campo da formação e de democratização do acesso às artes. Em 33 anos de atuação, mais de 10 milhões de pessoas foram atendidas pelas iniciativas promovidas pela Fundação ArcelorMittal. Saiba mais em: www.famb.org.br

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

“Chapeuzinho Vermelho”

Data em Barra Mansa: 10 de junho (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Fazenda da Posse – Barra Mansa RJ

Classificação: Livre

Preço: Gratuito

Data em Resende: 11 de junho (sábado)

Horário: 18h

Local: Parque das Águas – Resende RJ

Classificação: Livre

Preço: Gratuito

FICHA TÉCNICA

Elenco: Carla Passos e Rodrigo Rufelli

Atriz Alternante: Natália Foschini

Design de Cenário e Figurino: Paula de Paoli

Execução de Cenário: Vagner Almeida

Serralheria: Kalango

Execução de Objetos: Luma Yoshioka

Execução de Figurino: Salete André da Silva

Design Gráfico: Victor Hugo Dultra

Coordenador de Produção: Jardel Romão

Produção Executiva: Arthur Maia

Adaptação: Fernando Marianno

Direção Geral: Max Oliveira

Realização e Produção: Cia Voir de Teatro e Despertar Produções