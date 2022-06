Obras de infraestrutura da Rua 33 avançam em Volta Redonda

Serviços de troca de redes de água e esgoto são os primeiros a serem realizados no projeto de revitalização da via

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) avança nas obras de revitalização e infraestrutura da Rua 33, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Os trabalhos tiveram início há duas semanas com escavação e a troca total da rede de água e esgoto, e alcançaram seis quadras – da Rua 60 até a Rua 48, no sentido Praça Brasil. Ao todo, a autarquia fará a substituição de dois quilômetros de tubulação.

De acordo com o diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, o ritmo de trabalho é bom, alcançando uma quadra a cada dois dias. A troca da tubulação está concentrada neste momento em apenas um lado.

“Iniciamos do lado direito, do sentido Praça Brasil, fazendo a fixação de rede nova. Realizando a ligação de cada ramal para lojas e residências, mas não estamos ligando nos hidrômetros atuais, porque precisamos terminar, pressurizar e aí sim abandonar a antiga rede. Quando terminarmos este lado, vamos começar o esquerdo, sentido Praça Brasil. Sendo que nesta etapa teremos quadras com rede de esgoto também”, explicou PC.

PC esclareceu que a atual tubulação da Rua 33 é de ferro fundido e, pela ação do tempo e de reações químicas, se deteriorou. A situação compromete o pleno funcionamento da rede.

“Estamos bem no andamento da obra, não tem transtorno e a população está aceitando bem. A decisão (de realizar a substituição total da rede de água e esgoto) se mostrou acertada em função dos tubos que existiam lá. Instalados desde o início da Vila Santa Cecília, mais de 70 anos sem nenhuma intervenção; existe a corrosão do material e os processos químicos que ocorrem, que acabam causando o fechamento da passagem da água. É um trabalho preventivo’, observou.

Após a conclusão da troca das tubulações de água e esgoto, as empresas responsáveis pelos serviços de telefonia, eletricidade e transmissão de dados poderão atuar. Haverá um novo ordenamento do cabeamento que ficará todo na parte subterrânea da rua.

“Terminando o nosso trabalho, os outros serviços: telefonia, elétrica, TV a cabo terão uma noção por onde poderão seguir. Já vai ter a nossa rede localizada e eles podem trabalhar”, finalizou PC.

Revitalização da Rua 33

A obra do Saae integra o projeto de revitalização e melhoria da infraestrutura da Rua 33, que conta ainda com nova pavimentação da pista de rodagem; adequações no piso das calçadas, com acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais; modernização dos pontos de ônibus; plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo, estrutura que possibilita apoiar e trancar a bicicleta de forma segura. Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR