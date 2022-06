PRF flagra condutor com maconha e sem a CNH, na Dutra

A equipe de reforço da 7ª Delegacia da PRF estava realizando fiscalização referente a Operação Divisas, na sexta-feira, por volta das 20h30min, dia 10, quando abordou um VW Santana, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, na rotatória do retorno de Penedo, em Itatiaia.

Durante abordagem, os agentes perguntaram ao condutor, um jovem de 21 anos, se havia algo ilícito ou alguma substância entorpecente no veículo. O jovem disse ser usuário de drogas e que havia maconha no interior do automóvel.

Ao ser realizada revista no veículo, foram encontrados num compartimento do painel dois cigarros de maconha e mais uma quantidade da mesma droga para consumo. Diante dos fatos, foi feita a apreensão do entorpecente e lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF em desfavor do jovem, que será remetido ao Ministério Público.

Pena por transportar drogas para consumo

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas;

II – prestação de serviços à comunidade;

III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Além do porte de drogas, o jovem conduzia veículo sem possuir CNH, sendo aplicada a devida multa de trânsito no valor de R$ 880,41 e o veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado para dirigi-lo.