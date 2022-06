Furtado anuncia compra de ecocardiograma em aniversário de Pinheiral

Equipamento está avaliado em meio milhão de reais; pacientes não precisarão se deslocar a outros municípios para realizar o exame

Durante as comemorações do aniversário de Pinheiral, celebrado nesta segunda-feira, dia 13, o deputado federal Delegado Antonio Furtado anunciou um importante investimento para a cidade. Como uma forma de presentear a população, o parlamentar destinará ao município uma emenda para a compra de um aparelho de ecocardiograma, avaliado no valor de meio milhão de reais.

Furtado esteve em Pinheiral no início da manhã, por volta de 7h, antes de embarcar para Brasília. Ele participou da missa comemorativa realizada na Praça Brasil, no Centro, e aproveitou para fazer uma “live” ao lado do prefeito Ednardo Barbosa. Durante a conversa, os dois falaram sobre os investimentos já promovidos na cidade e ações futuras. Mais de R$ 6,5 milhões já foram destinados a Pinheiral, através de verbas enviadas por Furtado.

A maior parte dos recursos foi destinada à área da saúde, para promover melhorias em postos, ambulatórios e no próprio hospital da cidade. Furtado destacou que R$ 1 milhão de reais foi para o apoio ao enfrentamento à Covid-19. Além disso, uma emenda foi enviada para a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro Vale do Sol.

Investimentos promovidos pelo parlamentar também proporcionarão a construção de três quadras no município, nos bairros Jardim Real, Varjão e km 9. Outro ponto importante são as praças inclusivas, um diferencial para o lazer da população, segundo o deputado. Os equipamentos, localizados nas Praças Brasil e Siqueira Campos, ambas no Centro, serão entregues ainda em 2022 aos moradores.

Já na área educacional, os valores foram enviados para a compra de um ônibus escolar e para reestruturação das dependências do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias do Rio de Janeiro), antigo Colégio Agrícola.

Furtado ressaltou que os investimentos em obras de contenção também foram tratados como prioridade, através de intervenções em áreas nos bairros Chalé e Três Poços, para que incidentes futuros fossem evitados em épocas chuvosas.

O deputado ainda citou o projeto de inclusão digital de idosos, coordenado pela AAP-VR (Associação dos Aposentados e Pensionistas), que oferece aulas em Pinheiral. Os computadores foram comprados por meio de uma emenda do parlamentar. O objetivo da iniciativa é capacitar pessoas com 60 anos ou mais para a utilização de novas tecnologias, através de oficinas digitais que ensinem a navegar na internet, acessar sites, aplicativos no celular e redes sociais.

– Esse resumo demonstra que estamos trabalhando muito para melhorar a vida das pessoas. Como sempre digo, ninguém conquista nada sozinho e para chegar até aqui, e mostrar um balanço positivo a vocês, contei com a parceria do prefeito Ednardo e da sua equipe. Tenho certeza que o futuro reserva muitas coisas boas – frisou, o deputado.

O prefeito Ednardo agradeceu ao deputado, lembrando que Furtado é o recordista de emendas enviadas a Pinheiral.

– Só temos motivos para agradecer. Podemos afirmar que temos um representante, uma pessoa que verdadeiramente se faz presente, nos ajudando a viabilizar investimentos importantes em toda a cidade – concluiu.