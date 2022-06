Um policial militar, de folga, foi alvo de bandidos na noite de domingo, na RJ-115, em Vassouras. A tentativa de assalto ocorreu com a participação de dois bandidos que sinalizaram para o policial encostar o veículo para praticar o assalto.

O policial atirou duas vezes contra os dois criminosos que desistiram do assalto. O policial contou que havia saído do distrito de Barão de Vassouras e seguia com destino ao Centro da cidade quando foi abordado.

Ele contou que ao perceber que ia ser assaltado desferiu os tiros contra os bandidos. O policial procurou a delegacia de Vassouras para abrir um boletim de ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.