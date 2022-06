Com dois dias dedicados ao lazer, mais de 400 idosos saíram da rotina com a Viagem da Terceira Idade, entre segunda e terça-feira, dias 13 e 14

O segundo grupo a participar da Viagem da Terceira Idade, retomada pela Prefeitura de Volta Redonda depois de quatro anos, voltou de Teresópolis, região Serrana do Rio, com energia renovada. Após dois dias fora da rotina, dedicados, exclusivamente, à diversão, os idosos chegaram agradecidos, com sorriso no rosto e muita novidade para contar. Eles saíram do bairro Aterrado, rumo ao Hotel Le Canton, na manhã dessa segunda-feira, 13, e chegaram a Volta Redonda no final da tarde desta terça, 14.

Maria das Graças Soares, de 77 anos, é moradora do bairro 249, e já participou de mais de dez Viagens da Terceira Idade. “Fazemos muitas amizades nesses passeios, pois acabamos conhecendo as pessoas dos outros grupos. A convivência com pessoas novas neste lugar especial é pura felicidade”, contou.

Gercina de Souza Silva, de 68 anos, é do Volta Grande III e também aprovou o passeio. “A viagem foi maravilhosa, agradeço muito ao prefeito Neto por estar cuidando da nossa saúde com os passeios e com as atividades contínuas nos polos”, falou.

Creusa da Silva, de 63 anos, faz as atividades no polo do Jardim Belmonte e destacou: “O idoso não pode ficar isolado em casa e nem saindo na rua sozinho, aqui é o lugar ideal para convivência com segurança, todos estão se divertindo muito, obrigada prefeito Neto”.

O casal José Geraldo e Nilza Maria é do bairro Mariana Torres avisou: “Nos dedicamos às atividades no polo e todos os passeios que pudermos, vamos fazer. A gente precisa muito deste lazer”.

Manuel Messias Dias, de 67 anos, morador do Vila Rica/Três Poços lembrou que muita gente que foi ao hotel não teria condições de fazer o passeio com os próprios recursos. “É uma oportunidade incrível que o nosso prefeito nos proporciona”.

E as homenagens ao prefeito começaram durante o passeio, mesmo à distância. Na abertura do baile, na noite de segunda-feira, 13, os mais de 400 idosos puxaram um “Parabéns e muito obrigado” a Neto antes de encerrar o primeiro dia do passeio na pista de dança.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, acompanhou a segunda excursão a Teresópolis e agradeceu a Terceira Idade por participar dos programas da Smel (Viva a Melhor Idade) e Smac (Grupos de Convivência) dedicados a eles. “Isso mostra que os idosos confiam no nosso trabalho, que tem como objetivo principal melhorar a saúde física e mental, além de garantir mais autonomia para este público”, disse Rose.

Ela lembrou ainda que o sucesso do passeio, que brinda os participantes assíduos do programa com dois dias de muita diversão, com passeios, bailes, atividades de lazer e boa comida, também é mérito da dedicação da equipe de profissionais da Smel. “Agradeço a parceria, o comprometimento e a dedicação ao cuidado com os idosos”, falou a secretária, lembrando que, cada um dos dez ônibus, conta com dois profissionais da Smel.

O gerente do hotel, Márcio Antônio, que atua na função há 48 anos, sendo 17 destes no Le Canton, destacou o projeto da prefeitura de Volta Redonda. “Com mais de 40 anos de atividade neste ramo, nunca vi um gestor cuidar com tanto carinho dos idosos. Acho este programa maravilhoso. Volta Redonda e o prefeito Neto estão de parabéns. Vejo a alegria do pessoal estampada no rosto”, elogiou.

Diversão e boa comida

A programação da Viagem da Terceira Idade para o Hotel Le Canton tem passeios, que incluem visita ao castelo, parque de diversão, mini fazenda e parque aquático climatizado. O hotel também oferece instalações de alto nível e refeições que vão do café da manhã, passam pelo almoço, chá da tarde com apresentação de violinista e jantar. E o primeiro dia termina com baile com música ao vivo e mesa de canapés.

O próximo grupo da Melhor Idade viaja para o Hotel Le Canton na próxima segunda-feira, dia 20. Ao todo, 7.800 idosos viajarão para Teresópolis, eles foram divididos em 17 grupos e a última saída está marcada para o dia 21 de novembro.

Secom/PMVR – Fotos Geraldo Gonçalves