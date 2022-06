PRF flagra peças de vestuário piratas dentro de ônibus, em Piraí

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização nesta terça-feira, por volta das 18h30min, quando abordou um ônibus da Viação Catarinense, Linha São Paulo x Rio de Janeiro, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto de do bairro Caiçara, em Piraí.

Ao realizar verificação no bagageiro do veículo foram encontradas diversas bagagens despachadas. Ao averiguar o conteúdo dessas bagagens foram encontras várias peças de vestuário, como cuecas, camisas, bermudas de marcas famosas (piratas).

Algumas das marcas pirateadas nos produtos encontrados são: Armani, Hugo Boss, Lacoste, Calvin Klein, Diesel, entre outras. Desta forma, ficou caracterizada contrafação, sendo toda a mercadoria apreendida e encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, para as providências cabíveis.