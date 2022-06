Troca de tiros deixa cinco mortos em Angra dos Reis

Cinco homens não identificados morreram após uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes, na noite de ontem (4), em Angra dos Reis. O confronto ocorreu na Rua Francelino Alves de Lima, no bairro Areal, para onde os agentes se deslocaram a fim de coibir a realização de um baile funk.

De acordo com os policiais, na entrada da localidade as duas equipes foram atacadas a tiros e revidaram. Quando o confronto terminou, segundo eles, cinco homens foram encontrados feridos. Todos chegaram a ser levados ao Hospital Municipal de Japuíba, mas não resistiram.

No local do tiroteio, os PMs apreenderam uma metralhadora calibre 9mm com douis carregadores; outra calibre .40 com carregador; uma pistola 9mm também com carregador; 28 munições; cinco granadas, quatro rádios de comunicação, 509 pinos de cocaína; 320 tiras de maconha e 80 pedras de crack.