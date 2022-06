MPRJ denuncia homem por estupro de vulnerável em Piraí

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou um homem de 42 anos por estupro de vulnerável, no município de Piraí, no Vale do Paraíba. A denúncia, da Promotoria de Justiça de Piraí, relata que André de Moraes praticou atos libidinosos com uma menina de nove anos por mais de uma ocasião, sendo o denunciado incurso, por dez vezes, no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), que prevê pena de oito a 15 anos de prisão.

De acordo com as investigações, os crimes aconteceram em período anterior a fevereiro deste ano, quando a mãe da menina descobriu que a filha estava recebendo mensagens do denunciado em seu aparelho celular. Em uma ocasião, André estacionou seu carro no local onde a menina brincava, no bairro Ponte das Laranjeiras, tendo se aproximado da menor e acariciado seus braços e pernas, próximo à genitália, antes de convidá-la para ingressar no veículo e pedir seu número de telefone.

Em outros momentos, o denunciado enviou, por pelo menos nove vezes, fotos e vídeos do seu aparelho genital para o telefone da menina, tendo recebido, como retorno, fotos e vídeos da genitália da menor. Após perceber uma mensagem suspeita no telefone da filha, a mãe da menor vasculhou o aparelho, encontrando uma mensagem que dizia: “Vamos fazer uma última vez. Eu apago aquele vídeo perto de você”. Ela também encontrou diversas fotos e vídeos da genitália da filha e do aparelho genital do denunciado no aparelho celular da menina. Por MPRJ