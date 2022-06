PRF flagra passageiro com maconha na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao narcotráfico no início da noite desta quarta-feira, por volta das 18h40min, quando abordaram uma caminhonete Hyundai/HR HDB (São José dos Campos-SP), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

No veículo havia dois homens, o condutor, de 26 anos, e o passageiro de 22. Os agentes perguntaram se havia algo ilícito no veículo. O passageiro confessou ser usuário de maconha e que havia uma pequena quantidade para consumo próprio dentro de uma caixinha que estava sobre o banco do passageiro.

Os agentes encontraram a caixa com cerca de três gramas da droga, e acessórios para consumo, com papel de “seda” para enrolar o cigarro. O passageiro assumiu dono de todo o material. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do homem, por porte de droga para consumo. O material foi apreendido para posterior destruição.