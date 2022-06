Homem é baleado por policial militar em Barra Mansa

Policiais militares foram acionados no final da noite de quinta-feira, para verificar uma denúncia sobre um homem, de 35 anos, que estaria com uma moto roubada, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

Ao perceber a presença dos agentes o suspeito teria apontado a arma em direção a viatura. Os agentes dispararam e o homem foi atingido por quatro disparos, um no tórax, um na mão direita e dois nas costas.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa. A unidade hospitalar saúde do suspeito não foi informado.